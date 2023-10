Cel mai rar animal din lume. Cum arată și unde trăiește Cel mai rar animal din din lume inca mai are o șansa de supraviețuire, chiar daca exista doar aproximativ 10 exemplare in salbaticie, conform unui studiu genetic. Care este acesta, cum arata și in cat de mult pericol se afla. Oamenii de știința au facut studii și conform testelor ADN, populația este inca genetic viabila. […] The post Cel mai rar animal din lume. Cum arata și unde traiește appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Renumitul profet francez Nostradamus ar fi anunțat declanșarea celui de-al Treilea Razboi Mondial, odata cu un mare conflict ce ar avea loc in Israel. Mulți oameni cred ca se implinesc cuvintele astrologului. Ce a prezis despre „Cetatea lui Dumnezeu” și evenimentele viitoare. Cat de veridice sunt profețiile…

- Cea mai lunga, cea mai denivelata, cea mai dificila, cu cea mai mare sala, cu cea mai inalta galerie, cu cel mai lung curs subteran, cu cel mai mare debit, cu cea mai mare cascada, cu cea mai mare colonie de lilieci din Europa… Un astfel de loc din Romania are „magicieni ce controleaza vremea”. […]…

- Oana Ionița traiește cea mai grea perioada a vieții sale. Fosta bebelușa a trecut printr-un divorț dureros și o desparțire foarte grea de fiul ei, care acum locuiește cu tatal. Care este cea mai mare durere a vedetei și cu ce drama se lupta de ceva timp. Oana Ionița traiește o mare drama Oana Ionița…

- Este placut sa ai un copil cuminte, ascultator și responsabil, care sa nu greșeasca niciodata și sa fie un model pentru ceilalți. Te-ai intrebat, insa, daca este și fericit? Oamenii de știința au demonstrat ca cei mai ascultatori copii sunt și cei mai nefericiți. Cum stau, de fapt, lucrurile in ceea…

- Cafeaua și ceaiurile de dimineața sunt nelipsite de pe mesele romanilor, iar in prima parte a zilei, tot ce vrei este sa bei ceva care sa iți ofere energie. Daca alegi bautura potrivita in prima parte a zilei, vezi in randurile de mai jos! Vezi și: Cum te racorești cu ceai fierbinte in mijlocul verii…

- Pamantul este din ce in ce mai apasat de fenomenele meteo extreme, iar peste asta, informațiile de ultima ora anunț un cutremur puternic, iar oamenii au fost evacuati imediat. Au aparut și primele imagini cu turistii alergand de teama unui tsunami, in Bali. Cutremur puternic in Bali Conform primelor…

- Crima teribila din Mangalia a ingrozit o țara intreaga, astfel ca, milioane de romani se intreaba cum a fost posibil ca o tanara de 18 ani sa comita o asemenea atrocitate. Oamenii legii sunt stupefiați de la zi la zi, pe masura ce noi informații cutremuratoare ies la iveala. Recent, persoana in care…

- De ce se spune ca oamenii deștepți racesc doar vara? Cu toții am auzit de aceasta zicala populara, insa nu exista nicio cercetare științifica care sa susțina acest mit. Aflați in randurile urmatoare de unde provine acest mit și ce sunt racelile de vara, de fapt. De ce se spune ca oamenii deștepți racesc…