- Se anunța vreme mohorata de 1 decembrie, in mai multe zone ale țarii, inclusiv in Capitala. Meteorologii informeaza, joi, ca in orele urmatoare vor fi precipitații in Moldova și in zona Carpaților Orientali și depuneri de polei, pe arii relativ extinse. Nu mai puțin de 11 județe se vor afla, total sau…

- Ionut Vina este "undercover" atunci cand iese in oraș. Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele fotbalistului și l-au surprins pe strazile din Capitala. Ionuț Vina a fost exclus din lotul pentru meciul cu Rapid de catre Mirel Radoi. Iata cum decurge…

- Atacurile cibernetice de tip Distributed Denial-of-Service (DDoS) asupra companiilor private si institutiilor publice au inregistrat o crestere de 21%, in acest an comparativ cu datele din 2021, iar cele ransomware au urcat cu 18%, reiese dintr-un raport realizat de catre expertii Orange Business Services,…

- Iubitorii handbalului din Banie au primit cu bucurie vestea ca Ana Maria Ticu, una dintre cele mai importante si iubite sportive de la SCM Craiova, a revenit pe teren intr-un meci oficial dupa o pauza considerabila. Handbalista de 30 de ani s-a accidentat grav in ianuarie 2022, intr-un amical cu Rapid,…

- Mario Camora (35 de ani), capitanul campioanei CFR Cluj, a fost internat de urgența in aceasta seara la Spitalul Universitar din București. Fundașul stanga portughez este suspect de apendicita. In ziua premergatoare derby-ului cu Rapid, din Giulești, Mario Camora a acuzat o stare de rau, febra și alte…

- Dupa mai bine de 20 de ani, se relanseaza cursa internaționala de pasageri Chișinau - Kiev. Din 06 noiembrie 2022, trenul de pe cursa regulata „Chișinau - Kiev”, va pleca spre Ucraina de trei ori pe saptamana, potrivit reprezentanților al I.S. ”Calea Ferata din Moldova”.

- Sindicalistii Cartel Alfa protesteaza, joi, in Bucuresti si cer cresterea urgenta a salariilor si pensiilor, dar si reducerea costurilor de trai. Doua caravane au plecat din zona Ardeal si Moldova, fiind organizate proteste pe traseu, sindicalistii intalnindu-se in Capitala, transmite News.ro. ”Preturile…

