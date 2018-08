Cel mai puternic tratament pentru călcâie crăpate. În doar câteva zile vei avea din nou picioarele fine Pentru ca este sezonul in care picioarele pot fi libere și trebuie sa arate foarte bine, iți prezentam un remediu complet natural pe care il poți incerca și tu acasa. Nu te costa nimic, ingredientele le ai deja in bucatarie și in trusa personala, iar in decurs de o saptamana vei vedea niște schimbari uimitoare ale picioarelor tale. Vor deveni din nou fine și catifelate și vei putea purta papucii sau sandalele favorite. Iata de ce ai nevoie pentru acest tratament: 4-5 litri de apa calda 3 linguri de bicarbonat de sodiu o piatra ponce crema ulei de lavanda. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

