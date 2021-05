Stiri pe aceeasi tema

- In Europa, poliția a reținut 31 de mafioți dupa o ampla operațiune efectuata in Italia și Germania. Despre acest lucru s-a anunțat pe site-ul serviciului de poliție al Uniunii Europene "Europol". Se presupune ca persoanele reținute sint membri ai grupului mafiot calabrian "Ndrangheta", care opereaza…

- Libertatea publica concomitent cu alte 8 publicații europene datele unei analize a colectivului de jurnaliști ai site-ului Lost in Europe, care dezvaluie cum zeci de mii de migranții minori neinsoțiți continua sa dispara de sub ochii autoritaților din UE. Romania nici macar nu colecteaza date despre…

- Echipele Danemarcei, Frantei, Portugaliei si Croatiei s-au calificat, miercuri, la turneul Final 8 al Campionatului European de fotbal Under-21 din Ungaria si Slovenia. Erau deja calificate in faza urmatoare Olanda, Germania, Spania si Italia. In sferturi, Olanda va infrunta…

- Costul cu forța de munca la nivelul țarilor Uniunii Europene a variat anul trecut între 6,5 euro și 45,8 euro pe ora, relateaza Haberler, citat de Rador. Oficiul European de Statistica (Eurostat) a publicat datele referitoare la costurile orare ale forței de munca în cele 27 de state…

- Zeci de percheziții au loc miercuri in București și in șapte județe, in doua dosare penale care ii vizeaza pe membrii a cinci rețele suspectate de evaziune fiscala in domeniul comerțului cu mașini second-hand aduse din strainatate. Prejudiciul este estimat la aproximativ 20 de milioane de euro. Astazi…

- Momentul în care în fotbalul românesc va funcționa video arbitrajul se apropie, informeaza Andrei Vochin, consilierul președintelui FRF, Razvan Burleanu. Discuțiile dintre Federație și LPF vor duce spre un numitor comun. Astfel, conform lui Vochin a fost lamurita și problema…

- Comisia Europeana va prezenta luna aceasta o propunere pentru crearea unui pașaport digital de vaccinare la nivelul Uniunii Europene, a declarat luni șefa CE, Ursula von der Leyen, potrivit Reuters.”În privința întrebarii despre cum ar putea arata pașaportul verde digital:…

- ”Pot spune in premiera ca saptamana trecuta am facut o solicitare oficiala catre comisiile de specialitate din Ministerul Sanatații și catre Agenția Naționala a Medicamentului, pentru reevaluarea criteriului de varsta pentru vaccinul AstraZeneca, avand in vedere ca au aparut date suplimentare cu privire…