Stiri pe aceeasi tema

- Alina Eremia și Mircea, fratele ei mai mic, sunt doi artiști de succes, pe care mulți ii apreciaza. In privința muzicii, Mircea, fiind fratele mai mic, o considera pe Alina mentorul sau. In cadrul unui interviu pentru Impact.ro, Mircea a vorbit despre relația cu sora sa. In ce situație se afla Alina…

- Un barbat in virsta de 74 de ani din orașul Cahul și-a pierdut viața intr-un incendiu izbucnit in propria locuința. Cazul a fost raportat la ora 23:59. Potrivit primelor informații un incendiu a izbucnit intr-o gospodarie particulara de pe strada Eroilor din Cahul. La fața locului au fost indreptate…

- Este o situație foarte grava la Spitalul ”Matei Balș” din Capitala. Conform Antena 3, in prezent s-a depașit cu 24 de cazuri numarul limita de locuri la camera de garda. Citește și: Olanda se opune ca Romania sa intre in Schengen, dar cere o 'minizona Schengen', pentru ca tot mai mulți migranți…

- Horoscop 21 noiembrie 2020. Momente de iubire si un secret dezvaluit. Este o zi a surprizelor si a momentelor emotionante, în special în sfera dragostei. Horoscop 21 noiembrie 2020. Berbec Berbecii ar putea intra în posesia unui secret…

- “Micul Hercule”, asa cum este cunoscut in intreaga lume”, trece prin momente grele. Imaginile aparute recent in mediul online cu Giuliano Stroe sunt emotionante. Ti se rupe sufletul cand vezi cum face adolescentul de 16 ani scoala. Giuliano Stroe se chinuie sa invete carte de pe… ecranul telefonului!…

- Cifrele spun ca antrenorul lui Dinamo, Cosmin Contra, trebuie sa pluseze obligatoriu in careul advers, dar arata și unde sta mai bine decat Viitorul. Antrenorul „cainilor” se afla intr-o situație-limita, dupa 4 eșecuri consecutive. ...

- Imagini incredibile au fost filmate aseara in sensul giratoriu de la Piața Agroalimentara Izvoare din municipiul Baia Mare. Polițiștii au fost alertați despre faptul ca un autoturism staționeaza fara motiv in sensul giratoriu și il blocheaza. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca…

- Numarul din ce in ce mai mare de infectari cu noul coronavirus a fost principala tema a conferinței de presa susținuta luni, 12 octombrie, la sediul PSD Argeș, de catre senatorul Cristina Stocheci (medic de profesie) și de catre deputatul Nicolae Georgescu. „Guvernul trebuie sa ia masuri foarte clare…