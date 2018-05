Stiri pe aceeasi tema

- Delia și-a operat nasul iar fanii eu au remarcat imediat schimbarea, in ciuda faptului ca artista nu a anunțat public acest lucru și nici nu a recunoscut public ca ar fi apelat la bisturiu. Totuși, la fel cum a facut cu intervențiile anterioare, Delia a lasat loc interpretarilor in discuțiile cu fanii,…

- In urma cu cateva luni, Adrian Corduneanu, cel supranumit ”Power”, a innebunit de gelozie in arest dupa ce a aflat ca Ramona, soția lui, ar juca ”la dublu”, informație publicata, in exclusivitate, AICI. Acum, CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, a intrat in posesia unor dovezi de-a dreptul uluitoare,…

- Bucurie mare in familia Deliei Matache! Sora artistei, Oana, și-a botezat, duminica, fetița, iar parinții spirituali au fost Delia și soțul ei, Razvan Munteanu. Slujba de creștinare a avut loc la o biserica din zona Dorobanți, iar dupa ceremonie au petrecut cu toții la Nuba. (NU RATA, AICI: BOTEZUL,…

- Relația dintre Brigitte și veșnicul tanar Ilie Nastase a fost mai mereu cu nabadai. Iar inevitabilul avea sa se produca in februarie, anul acesta. Brigitte a intentat divorțul de fostul mare tenismen. De aceasta data, fara nicio șansa de impacare! Chiar ea a declarat, la puțin timp dupa ce depusese…

- Boala pe care femeile o fac dupa ce intretin relatii intime! Femeile par sa fie ceva mai vulnerabile fata de barbati, atunci cand vine vorba de intretinerea relatiilor intime. Foarte multe dintre femei nu isi dau insa seama ca sufera de asa ceva si asociaza simtomele acestei boli cu o infectie a tractului…

- Monica Gabor are un fiu vitreg, de care lumea a aflat abia in urma cu cateva luni, cand Irina Columbeanu a postat videoclipuri cu el pe canalul ei de Youtube. Manechinul se ințelege de minune cu baiețelul lui Mr. Pink, Anthony. Monica il iubește ca pe propriul ei copil, iar fiica ei, Irinuca, il numește…