- Premierul britanic Boris Johnson și președintele Comisiei Europene,Ursula von der Leyen, au discutat duminica și au stabilit sa prelungeasca negocierile pentru un acord post Brexit intre UE și Marea Britanie. Boris Johnson a avertizat, insa, ca un esec al negocierilor comerciale post-Brexit cu Uniunea…

- ”Premierul va merge maine (miercuri n.r.) pentru a lua cina cu Ursula von der Leyen, in vederea continuarii discutiilor referitoare la relatia viitoare dintre Marea Britanie si UE”, a declarat un purtator de cuvant al biroului premierului britanic din Downing Street. Marti, guvernul britanic a anuntat…

- Reprezentantii Marii Britanii si cei ai UE isi reiau duminica negocierile la Bruxelles, pentru doua zile cruciale, destinate sa se ajunga la un compromis asupra unui acord post-Brexit, intr-o noua tentativa pentru a evita un esec cu consecinte grele economice, relateaza AFP, potrivit Agerpres.…

- Discutiile comerciale intre Marea Britanie si Uniunea Europeana au fost sistate, pana cand premierul Boris Johnson si presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se vor putea intalni pentru discutii, in cursul zilei de sambata.

- Condițiile pentru un acord post-Brexit între UE și Marea Britanie „nu au fost îndeplinite” din cauza „divergențelor semnificative”, în ciuda unei saptamâni de discuții intense la Londra, a anunțat vineri seara negociatorul european Michel Barnier pe Twitter,…

- Uniunea Europeana va continua negocierile cu Marea Britanie pentru ajungerea la un acord privind relatiile post-Brexit, dar un astfel de acord nu este dorit cu orice pret, a declarat, vineri, presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit Mediafax."Negocierile UE-Marea Britanie:…

- Premierul britanic, Boris Johnson, a afirmat miercuri, in cursul unei discutii telefonice cu presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ca un acord comercial post-Brexit este "de dorit", exprimandu-si in acelasi timp "deceptia" in fata progreselor insuficiente din ultimele doua saptamani,…

- Premierul britanic Boris Johnson si presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-au pus de acord sambata sa "lucreze intens" pentru a ajunge la un acord comercial post-Brexit, relateaza AFP, citand serviciile de presa ale celor doi oficiali, informeaza Agerpres.In cursul unei videoconferinte,…