Cel mai popular personaj politic din România este Zelenski, anunță Rareș Bogdan „Cel mai popular personaj politic din Romania este Zelenski”, a declarat europarlamentarul Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte PNL. Rareș Bogdan a facut aceasta declarație marți, 22 martie 2022. El a facut aceasta precizare cand a fost intrebat de jurnaliști despre popularitatea politicienilor PNL. Prim-vicepreședintele PNL susține ca partidul sau a ajuns la aceasta concluzie despre președintele Ucrainei dupa ce a analizat date furnizate de cercetari sociologice realizate in Romania. Potrivit studiilor analizate de PNL, președintele Ucrainei are in Romania o popularitate de 68 la suta. Rareș Bogdan… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a arestat un ofițer din serviciul secret al Rusiei, FSB. Angajatul FSB este acuzat ca ar fi organizat in Ucraina un grup care urma sa-l omoare pe președintele Zelenski. Informația in acest sens a fost transmisa de agenția oficiala de presa a Ucrainei, Unian. Urmarește Romania Libera pe Twitter…

- Cel puțin opt oameni au murit in Kiev, dupa ce rachetele rusești au cazut intr-o zona rezidențiala și peste un centru comercial. Este alerta de securitate in Sumi, unde exploziile ar fi afectat o centrala chimica, de unde a avut loc o scurgere de amoniac. A expirat ultimatumul dat de trupele rusești…

- Luni, 14 martie 2022, este cea de-a 19-a zi de razboi in Ucraina. Luptele au continuat in noaptea de duminica spre luni. In capitala Ucrainei, Kiev, s-au auzit explozii, dar orașul nu a fost inca ocupat de ruși. UPDATE 10.00 O runda de negocieri prin videoconferința este programata in ziua de luni,…

- Sambata (12 martie), strazile celui de-al treilea oraș ca marime al Ucrainei, Odesa, au fost practic pustii, in timp ce orașul se pregatea pentru un posibil atac al forțelor ruse . Apararile antitanc și sacii de nisip i-au inlocuit pe localnici și turiști de-a lungul arterelor principale ale orașului,…

- Orașul Nikolaev a fost ținta mai multor atacuri ale armatei ruse, noaptea trecuta. Bombardamentele continua in apropiere de capitala Ucrainei, Kiev. Imaginile din satelit arata ca unitatile militare ruse continua sa se desfasoare mai aproape de capitala Kiev si sa traga focuri de artilerie spre zone…

- Rușii s-au apropiat la 15 kilometri de orașul Kiev, capitala Ucrainei, anunța presa internaționala. Informația este parțial confirmata și de Ministerul Apararii din Ucraina. Aceasta instituție anunța, in noaptea de miercuri spre joi, ca „Federația Rusa nu renunța la planurile de a inconjura Kievul,…

- Orchestra simfonica clasica din Kiev a interpretat imnul național al Ucrainei in Piața Maidan a capitalei. Muzicienii care au ramas in capitala Ucrainei de la inceputul invaziei ruse in urma cu aproape doua saptamani, s-au adunat in centrul Kievului pentru a susține un concert in aer liber condus de…

- Rusia a amenintat in mod direct ca va opri livrarile de gaz spre Europa prin conducta Nord Stream 1 pentru prima data de la invazia din Ucraina , conform unor comentarii facute de vicepremierul rus Alexander Novak.„Avem dreptul deplin (…) sa impunem un embargou asupra tranzitului de gaz prin conducta…