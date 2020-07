Cel mai popular luptător român, Cătălin Moroșanu își scrie biografia! Chiar daca nu s-a dovedit drept cel mai bun kickboxer roman, un lucru e sigur. In Romania, Catalin Moroșanu este cel mai popular luptator. Sportivul ne dezvaluie ca s-a apucat sa-și scrie povestea vieții, una demna de scenariu de film. Dincolo de palmaresul sau in ringul de kickboxing, box ori pe terenul de rugby, puternicul Moroșanu (36 ani) considera ca a venit vremea ca cei care il admira sa afle etapele și sacrificiile pe care acesta le-a facut in viața. Dintr-un copil de la țara, ce a copilarit in padure, ducand vaca pe imașuri, Moroșanu a a ajuns sa lupte in patria suprema a artelor marțiale,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

