Cel mai periculos joc. Zilnic, peste 100 de adolescenți și tineri din Afganistan și Siria tranzitează România în drum spre vestul Europei Unii au 11-15-18 ani și sunt la mii de kilometri de țara și de familii. In jargonul digital al varstei lor, selectat din limbajul jocurilor pe calculator, ei spun „try a game”, „go for a game” cand incearca sa forțeze o granița. Dar experiențele care rezulta sunt reale, dureroase și ilegale. Libertatea incepe azi publicarea unei serii de articole in care prezinta viața nevazuta a acestor copii și tineri care prefera sa infrunte riscuri greu de anticipat și de gestionat, decat sa traiasca in miezul razboiului și al destabilizarii din propriile țari. Mai mulți migranți au acuzat violențe fizice… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

