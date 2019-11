Stiri pe aceeasi tema

- FOTO! Obiecte de colecție, la vanzare! Targ de antichitați in centrul Piteștiului. In zona Teatrului ”Al. Davila”, spre Piața Primariei, in fiecare sambata și duminica, se organizeaza un interesant Targ de antichitați in aer liber. Gasiți la vanzare diverse obiecte de colecție sau produse rare, cu o…

- Mediul privat ofera o noua lecție de eficiența, statului. Ceea ce nu se reușește in contractele cu statul in ani, se realizeaza in privat in doar cateva luni de zile. La inceputul verii acestui an, pe amplasamentul unde se va deschide un nou magazin Lidl era liniște. Astazi se poate observa un furnicar…

- Un barbat este in stare grava dupa ce atelajul hipo in care se afla a fost izbit de un autoturism.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN29 B Botosani ndash;Dorohoi, in comuna Leorda, jud. Botosani, a avut loc unaccident rutier in care au fost implicate un…

- Grupul SofMedica deschide in Bucuresti un centru de pregatire si specializare a noilor generatii de profesionisti din domeniul medical. Centrul ISLE Bucuresti este cel de-al doilea pe care Grupul il detine in Europa, dupa cel inaugurat anul trecut in Atena. Investitia in cele doua centre din Europa…

- Doua cutremure, incendii, persoane surprinse sub daramaturi și Planul Roșu de Intervenție. Din fericire, totul va fi un exercițiu al ISU Botoșani, iar populația este rugata sa respecte regulile stabilite de autoritati.

- Patru zile de sarbatoare pentru melomanii din Botosani, care au iesit cu sutele pentru a se bucura de acordurile simfonice pe care Orchestra Filarmonicii si invitatii ei le-au rostogolit cu generozitate nu doar in centrul orasului, ci si in noul amfiteatru al municipalitatii, cel de la Cornisa.

- La Spitalul de Boli Infecțioase din Iași a fost inaungurat, astazi, un aparat pentru depistarea hepatitelor. Este al doilea de acest fel din țara si a costat 120.000 euro. Investitia a fost realizata cu fonduri de la Consiliu Judetean și din bugetul propriu al unitatii sanitare. Managerul Spitalului…

- Potrivit sursei citate, fetele, care au varste cuprinse intre 14 si 17 ani, au iesit din centrul de plasament fara incuviintarea personalului de supraveghere, iar disparitia lor a fost sesizata institutiilor statului."Fetele au fost identificate, audiate si internate, ulterior, in Centrul…