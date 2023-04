Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul Frantei a votat cu majoritate covarsitoare recunoasterea Holodomorului, genocidul poporului ucrainean prin infometare, care a avut loc in anii 1930 si a fost comandat de liderul sovietic Josef Stalin.Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a salutat votul din Parlamentul Frantei, subliniind…

- „Shitsuren” (tr: inima franta), cantecul pentru cei care au avut macar o data inima franta, a fost lansat in Timișoara și in lume de catre MidoriStars, primul artist din Romania care compune și canta in limba japoneza. Videoclipul piesei a fost conceput și regizat de catre MidoriStars impreuna cu Ovidiu…

- Actrita Natasa Raab e de negasit de aproape un an, spun colegii de teatru, care au incercat sa o contacteze telefonic, insa in zadar. Diagnosticata cu Parkinson in urma cu trei ani, indragita Coana Chiva, din celebra reclama la produse lactate, s-a retras la tara, in judetul Dolj. Fix in urma cu un…

- TITANUL… Costica Spiridon, eroul de la Pungești și sufletul Mișcarii de Rezistența a trecut la cele veșnice. Inima acestui mare om a incetat sa mai bata, sambata dimineața, dupa o lupta de trei luni cu o boala nemiloasa care l-a secerat. Avea 67 de ani și a fost cel care a trezit societatea civila…

- Cu toții pierdem noțiunea timpului atunci cand stam cu ochii in telefon. Asta pațește, uneori, și o mamica de peste hotare, iar fiica sa de 5 ani i-a atras atenția, cand i-a spus ca e geloasa pe telefonul ei. „Mami, uneori sunt geloasa pe telefonul tau”, i-a marturisit fetița de 5 ani mamei sale. „Am...…

- Prelegere filosofica „Ce facem cu inima și mintea?” Seria de conferințe dedicate unor importante teme de reflecție filosofica, organizata de Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu” din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, in parteneriat cu Asociația „Noua Acropola” Filiala Iași continua…

- Radacina de țelina este unul dintre cele mai valoroase alimente datorita conținutului nutrițional bogat. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix Este recomandata tuturor…

- Un chirurg brașovean a salvat de la moarte sigura o mamica din Cluj, careia alți medici i-au spus ca nu mai are nicio șansa.Medicul Bogdan Moldovan, de la Spitalul Sf. Constantin din Brașov, a relatat incredibila poveste a mamicii de 37 de ani, careia nu i s-a dat nicio șansa la viața și a fost…