Stiri pe aceeasi tema

- Teatrul Municipal „Ariel” Ramnicu Valcea prezinta, vineri, 7 august, la Arenele Traian, incepand cu ora 20:00, premiera spectacolului „Crai Nou”, scenariul și regia Mihaela Mihai, coregrafia Alexandru Nicolae Runceanu. „Crai Nou” este realizat ca un semn de recunoștința pentru reginele Romaniei și personalitațile…

- Premierul Ludovic Orban a declarat marți ca riscul de raspandire a coronavirusului a crescut major: daca la 1 iunie erau bolnavi in 350 de localitați, in prezent sunt bolnavi in 954 de localitați.„Ne confruntam cu o crestere semnificativa nu numai a numarului de cazuri, ci o crestere semnificativa…

- Adunare Generala cu surprize a Asociației Timișoara 2021 – Capitala Culturala Europeana. Președintele Comitetului director, Horațiu Rada, și-a prezentat demisia, in contextul in care alți doi membri ai acestui comitet – Ion Caramitru și Mihai Gafencu - și-au inaintat, de asemenea, demisiile, in ultimele…

- Spectacolul „Richard al III-lea”, pus in scena de Silviu Purcarete la Tokyo Metropolitan Theatre in 2017, va fi difuzat in premiera in Romania miercuri, in cadrul Festivalului International de Teatru de la Sibiu care are loc online.

- Pana astazi, 9 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 20.749 de cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 14.910 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana acum au murit 1.345 persoane diagnosticate…

- Criza materialelor de protectie l-a determinat pe Buzatu, baronul de la Cantalaresti, acum cand se da startul sezonului estival, sa-si sacrifice cota de masti primite de la Guvern pe altarul artei. Ancu]ei, ingenioasa sefa de cabinet, i-a venit o idee fabuloasa. Vrea sa fie pe podiumul modei de la Mamaia,…

- Victor Pițurca a reacționat la interviul maraton oferit de Il Luce saptamana trecuta, in care acesta se plangea ca rivalitatea din a doua jumatate a anilor '80 a fost influențata de protecția pe care Steaua o avea datorita familiei Ceaușescu. „Va spun ceva in premiera. Mircea Lucescu a ajuns la Dinamo…