Cel mai nou PARIU al lui DAN ȘUCU, proprietarul MOBEXPERT Producatorul și retailerul de mobila Mobexpert iși extinde afacerile in imobiliare, construind spații de birouri sau apartamente deasupra magazinelor pe care urmeaza sa le construiasca, in urmatorii ani, la Timișoara, Cluj și Craiova. „Avand in vedere costurile foarte mari pentru terenuri, ca sa recuperam investitia intr-un timp rezonabil, ne-am propus sa construim deasupra magazinului o cladire de circa 20-30 de metri inaltime cu spatii de birouri sau apartamente“, a declarat Șucu. Primul proiect pe care il va dezvolta in acest sens va fi la Timisoara, acolo unde Mobexpert a achizitionat deja… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

