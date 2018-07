Stiri pe aceeasi tema

- Pentru al treilea an consecutiv, Coca-Cola HBC Romania, liderul industriei alimentare si a bauturilor de pe piata locala, a fost recunoscuta drept cea mai responsabila companie din tara, prin transparenta si implicarea cu care a dezvoltat proiecte de responsabilitate sociala si de mediu, conform studiului…

- eMAG, cel mai mare magazin online de pe piata locala, va investi in acest an peste 120 de milioane de euro in expansiunea internationala, tehnologie dar si intr-un nou depozit care va fi gata in luna decembrie a acestui an, a declarat Iulian Stanciu, CEO si actionar al eMAG in cadrul unei conferinte…

- Cat costa biletele la finala feminina de la Roland Garros 2018 dintre Simona Halep și Sloane Stephens, programata sambata, de la ora 16:00 (Romania), pe arena Philippe-Chatrier, care are o capacitate de 14.840 de locuri. Prețurile oficiale afișate pe site-ul competiției sunt cuprinse intre 210 euro…

- Preturile apartamentelor, caselor si terenurilor din Alba Iulia au crescut constant in ultimii ani, fiind cu circa 10% mai mici decat inainte de criza economica din 2008, iar oamenii de afaceri din judet, care au alte business-uri, incep sa construiasca locuinte. In Alba Iulia apartamentele…

- Pretul energiei electrice pe piata spot a bursei OPCOM a ajuns luni la 245 de lei pe MWh in medie, de peste doua ori mai mare decat in urma cu doua saptamani, cand energia costa 112 lei pe MWh, potrivit datelor publicate pe site-ul operatorului bursier. În vârf de consum, adică între…

- Mutare interesanta pe piața aeriana! Apare un nou operator aerian low-cost in țara noastra! Este vorba despre o companie italiana low-cost, care a fost lansata pe piața de doar doi ani. Mai exacat, transportatorul low-cost Ernest Airlines va intra pe piața locala. El va asigura curse aeriene…

- Conceptul de „casa inteligenta” a devenit tot mai atractiv și mai cautat la nivel mondial. Este adevarat ca ideea in sine nu este una noua, inca din anii ’70 fiind dezvoltate astfel de soluții, dar evoluția accelerata a tehnologiei din ultimii ani a facut ca sistemele de automatizare folosite sa ofere…

- Peste 450 de milioane de euro au investit in Romania cele mai mari companii poloneze, Polonia aflandu-se intre cei mai mari 20 de investitori straini de pe piata locala dupa valoarea capitalului plasat.