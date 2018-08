Galatenii care au trecut, sambata, pe faleza Dunarii au constatat ca pe insula formata in mijlocul fluviului, in dreptul orasului Galati, scrie cu litere uriase "La naiba, PSD". Mesajul poate fi vazut din avion, de pe vapoarele care trec pe fluviu, dar si de pe cele doua maluri, cel galatean si cel tulcean. Mesajul a fost realizat de sapte persoane care timp de cateva ore au sapat in nisipul din care este formata insula de pe Dunare. La final, cei care au participat la realizarea mesajului au filmat insula cu o drona, astfel incat imaginile sa fie transferate si postate pe facebook. Mesajul anti…