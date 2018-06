Cel mai nou HOT cuplu de la Hollywood! Nick Jonas si Priyanka Chopra, impreuna la o nunta!

Stiri pe aceeasi tema

- Chris Martin si Dakota Johnson formeaza cel mai nou cuplu de la Hollywood. Paparazzi i-au surprins pe solistul trupei Coldplay (41 ani) si pe actrita din „50 Shades of Grey” (28 ani) in ipostaze tandre intr-un restaurant din Venice Beach, California. Cei doi au fost fotografiati in tinute casual,…

- Unul dintre pilotii uneia dintre companiile aeriene care opereaza pe Aeroportul International Iasi, Valentin Stirbat s-a casatorit cu o ieseanca, duminica, moment pe care au dorit sa il petreaca pe platforma aeroportului, intr-o aeronava a companiei.

- Printr-o decizie istorica, luata cu 7 voturi pentru și doua contra, Curtea suprema a decis ca Jack Philips, cofetarul care a refuzat sa faca tort de nunta unui cuplu gay avea dreptul sa nu iși serveasca clienții

- O veste bomba vine de la Hollywood. Actrita Pryanka Chopra si Nick Jonas formeaza un cuplu. Chiar daca nu au confirmat in mod oficial relatia lor, fanii au fost cei care i-au suprins pe cei doi impreuna la un meci de baseball.

- Mult așteptata nunta regala de pe 19 mai va avea parte de numeroși invitați din lumea buna a Hollywood-ului. Dupa ce am aflat ca printre invitați se vor numara Victoria și David Beckham, cele mai noi nume celebre vehiculate sunt cele ale soților Clooney, George și Amal. Informația a fost lasata sa scape…

- Este unul dintre cei mai premiați actori de la Hollywood, succesul carierei sale culminand cu Oscar caștigat pentru rolul din ”Kramer vs. Kramer”. Totuși, cand vine vorba despre viața lui personala, Dustin Hoffman este foarte discret. Happy & cool. Știm, insa, ca e la cel de-al doilea mariaj al sau,…

- Actorul Channing Tatum si sotia sa, Jenna Dewan, se despart dupa aproape noua ani de casatorie. Separarea, care înca nu a luat forma unui divort, a fost anuntata printr-o declaratie postata pe o retea sociala, în care se repeta de multe ori cuvântul "iubire". …

- Dupa divortul neasteptat de acum 13 ani, intre cei mai frumosi si faimosi actori de la Hollywood, astazi, fanii au doar o singura intrebare: Este Jennifer din nou impreuna cu Brad Pitt? Din poza de pe coperta revistei asta rezulta.