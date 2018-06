Stiri pe aceeasi tema

- La șapte luni de la divorțul de fotbalistul de la FCSB, fosta soție a lui Gabi Enache pare ca și-a gasit liniștea sufleteasca. (Console si accesorii gaming) CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, a intrat in posesia unor filmari care stau marturie ca Madalina Enache traiește o noua poveste de dragoste.…

- CANCAN.RO, site-ul nr.1 din Romania, a dezvaluit, in premiera, ca in viața miliardarului Eduard Uzunov a aparut o tanara atragatoare (VEZI DETALII ȘI IMAGINI AICI), dupa desparțirea de Andreea Caranda, celebra „Colombina” de la „Abracadabra”. (Console si accesorii gaming) Iar acum am aflat și cine…

- Pus la zid de foarte multa lume, dupa ce si-a parasit familia si s-a aruncat in bratele amantei, devenita intre timp sotie cu acte in regula, Gabi Enache (27 de ani) nu si-a uitat fiica. Revenit din Rusia, acolo unde echipa sa, Rubin Kazan, a incheiat campionatul pe locul 10, celebrul fotbalist a tinut…

- Gabriel Enache s-a intors in Romania și profita la maximum de timpul liber pe care il are. (Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și 10.000 de euro lunar) In ziua in care FCSB a pierdut titlul in Liga 1, mijlocașul a afișat o mina liniștita, semn clar ca transferul la Rubin Kazan […] The…

- Sezonul in Rusia s-a terminat, iar Gabriel Enache, fostul fundaș al vicecampioanei Romaniei, a revenit acasa. Jucatorul rușilor de la Rubin Kazan a dat drumul imediat la petrecere alaturi de soția acestuia și mai mulți prieteni. Lena Enache, soția lui Gabi, a postat pe contul de Instagram mai multe…

- Gabriel Enache a plecat in aceasta iarna de la FCSB și-a ajuns in Rusia la Rubin Kazan, unde primește 40.000 de euro lunar. Acolo a ajuns și soția acestuia, Lena, care zilele trecute o postat pe contul personal de Instragram o imagine cu cei doi realizata in camera hotelului Marriott Moscow City Center.…

- Gabi Enache (27 de ani) a plecat cu scandal de la FCSB, dar acum e idol pentru fanii lui Rubin Kazan, locul 9 din prima liga rusa. Fundașul a fost comparat de presa locala cu Dani Carvajal, iar dupa ultima etapa caștigata de Rubin in fața lui Tosno, scor 1-0, fanii s-au batut la propriu pentru tricoul…

- Saptamana viitoare, fosta soție a afaceristului Alin Ionescu, din Targu Jiu, Cristina Spatar, il va boteza pe fiul actriței Delia Antal. Cantareața și actrița sunt prietene de ani buni. Micuțul in varsta de 9 luni va fi creștinat la o biserica de langa Capitala, iar petrecerea, restransa, va…