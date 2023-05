Stiri pe aceeasi tema

- Retras din tenisul profesionist in toamna anului trecut, Roger Federer petrece mai mult timp cu familia, iar ultima oara a fost surprins la Marele Premiu de Formula 1 din SUA, pe circuitul de la Miami.

- Plecat de pe locul 9 in cursa, Max Verstappen a aratat inca o data ca este din alta liga pentru concurența, campionul mondial en-titre caștigand Marele Premiu de Formula 1 din SUA. RedBull a reușit dubla pe circuitul stradal de la Miami, in timp ce podiumul a fost completat de veteranul Fernando Alonso.

- Cu un minut și 36 de secunde inainte de finalul calificarilor contand pentru Marele Premiu de Formula 1 din SUA, Charles Leclerc a scapat controlul monopostului sau și a provocat un steag roșu care a schimbat complet ordinea plecarii in cursa: Sergio Perez va pleca din pole-position, mexicanul fiind…

- Max Verstappen a fost cel mai rapid in cea de-a doua sesiune de antrenamente contand pentru Marele Premiu de Formula 1 de la Miami. Cu toate ca Mercedes spera intr-o apropiere fața de marii rivali la nivel de performanța, Lewis Hamilton s-a clasat doar pe șapte, la aproape o secunda in urma liderului.

- Shakira a fost surprinsa luandu-și ramas bun cu lacrimi in ochi de la prieteni, in timp ce parasește Barcelona pentru a se muta la Miami cu fiii ei, in urma desparțirii sale de Gerard Pique. Presa spaniola a descris scenele ca fiind „ultimul ei ramas bun" de la vechea viața, inainte de a incepe un nou…

- Doliu in lumea showbiz-ului internațional! In urma cu puțin timp, o veste cumplita a intristat o intreaga lume. Un celebru prezentator TV și comediant, s-a stins din viața la varsta de doar 67 de ani.

- Plecat din pole-position, Sergio Perez a caștigat Marele Premiu de Formula 1 din Arabia Saudita, mexicanul fiind urmat de Max Verstappen, performerul zilei. Campionul mondial en-titre a fost al 15-lea pe grila de start, dar a incheiat pe doi: RedBull a bifat „dubla” pe circuitul de la Jeddah.

- Fernando Alonso a primit titlul de „pilotul zilei” dupa Marele Premiu din Bahrain, primul Grand Prix al noului sezon din Formula 1. Veteranul iberic a fost laudat de Max Verstappen, campionul mondial en-titre.