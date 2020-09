Stiri pe aceeasi tema

- Primaria municipiului Buzau a inaugurat, vineri, un monument de for public cu ocazia implinirii a 150 de ani de la construirea primei cai ferate din zona, linie ferata care lega Buzaul de Marasesti. Monumentul este o locomotiva romaneasca de epoca, Malaxa 1936, amplasata pe un soclu in fata garii…

- Svalbard, un arhipelag norvegian situat în regiunea arctica, a înregistrat sâmbata un record absolut de caldura, cu aproape 22 de grade Celsius, a anuntat Institutul norvegian de meteorologie, relateaza AFP, preluata de Agerpres.Cu 21,7 grade înregistrate în apropiere…

- Un barbat a fost ucis de un urs polar in arhipelagul norvegian Svalbard, au anuntat vineri autoritatile locale, care au precizat ca incidentul reprezinta cel de-al saselea atac mortal de acest tip comis in aproape 50 de ani in aceasta zona din Arctica, informeaza AFP. Incidentul s-a produs in noaptea…

- Intre cele 10 publicații in limba romana care au aparut in Sfantu Gheorghe, in perioada interbelica, se afla și Buletinul ASTRA – Despartamantul Central al judetului Treiscaune, redactor Dr. Ioan Vintila (in anul 1929), și redactor-șef Eugen Sibianu, intre anii 1938-1940. Din numerele 7,8/1939 ale publicației…

- Informații surprinzatoare dupa primele 10 zile de la deschiderea mall-urilor din Romania. Primele date dupa redeschiderea mallurilor arata o performanța relativ mai ridicata a traficului pentru proiectele regionale cu mai mult de 80% din trafic recaștigat, comparativ cu centrele comerciale din București,…