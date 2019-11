Stiri pe aceeasi tema

- O acrobata de la un circ din Budapesta, in varsta de 19 ani, a fost ranita grav dupa ce a cazut de la inalțime, in timpul unui spectacol susținut la Hunedoara. Potrivit ISU Hunedoara, incidentul s-a produs sambata, in orașul Hunedoara, in timpul unui spectacol de circ. Tanara in varsta de 19 ani a fost…

- Locuitorii din vestul țarii nu vor scapa de vant. Meteorologii au emis un nou cod galben de vreme rea și anunța ca vantul va continua sa sufle cu putere, pe parcursul nopții, in cinci județe din vestul țarii. Se afla sub cod galben de vant județele Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara, Arad și Bihor. Sunt…

- In vestul țarii va fi realizat, cu bani europeni, un muzeu al civilizației dacice. Investiția se ridica la peste cinci milioane de euro, muzeul urmand a fi amenajat in orașul Oraștie, din județul Hunedoara. Un nou punct de atracție pentru turiști va aparea in vestul țarii. In luna octombrie a fost semnat…

- O femeie de 50 de ani a fost atacata de un urs, in zona satului Ohaba Ponor (comuna Pui), din județul Hunedoara, in timp ce era cu vitele la pascut. Femeia a fost ranita la mana și piciorul stang și a fost transportata la spital. Potrivit ISU Hunedoara, femeia de 50 de ani din Ohaba […] Articolul Femeie…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca Romania poate crește numai daca educația se dezvolta, precizand ca pentru a atinge acest obiectiv este nevoie de un consens național pe termen lung intre toate partidele politice. „Am participat astazi (luni – n.r.), cu multa emoție, la deschiderea anului școlar,…

- Accident de munca tragic in localitatea Blajeni -Vulcan, din județul Hunedoara. Un barbat și-a pierdut viața dupa ce a fost lovit in zona capului de cupa unui excavator. The post Tragedie intr-un sat din vestul țarii. Un barbat a avut parte de o moarte cumplita appeared first on Renasterea banateana…

- O grupare specializata in spargeri – care dadea lovituri atat in societați comerciale, cat și in locuințe – in județele din vestul țarii, a fost destructurata de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale. Timp de un an, banda de hoți a dat lovituri in Timiș, Arad, Hunedoara și Alba. De fiecare…