- Rezultatele Evaluarii Nationale, pe care peste 150.000 de elevi au sustinut-o in perioada 11-14 iunie, vor fi afisate marti, atat la institutiile de invatamant, cat si pe site-ul evaluare.edu.ro.

- Deputatul PNL, Catalin Predoiu, membru in Comisia pentru modificarea legilor Justitiei, a declarat, miercuri, referitor la decizia CCR privind conflictul sesizat intre ministrul Justitiei si presedintele Klaus Iohannis, ca decizia CCR este eronata din punct de vedere tehnic juridic.

- Deputatul PNL Catalin Predoiu spune ca decizia Curtii Constitutionale, care a admis sesizarea Guvernului privind un conflict juridic de natura constitutionala intre ministrul Justitiei si presedintele Klaus Iohannis generat de refuzul sefului statului de revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi,…

- FCSB și CFR Cluj au terminat la egalitate meciul de pe Arena Naționala, scor 1-1. Este al 4-lea meci dintre cele doua in acest sezon terminat cu acest rezultat. Meciul a fost unul slab, cu foarte puține ocazii de poarta. De fapt, ardelenii au inscris la singurul șut pe spațiul porții, in timp ce gazdele…

- Exclus din lot pentru meciul cu Poli Iași, 4-1, dupa ce l-a criticat pe Devis Mangia, Alex Baluța a revenit la antrenamentele celor de la U Craiova. Potrivit surselor GSP.RO, mijlocașul ofensiv de 24 de ani se antreneaza incepand de astazi alaturi de colegii sai, sub comanda tehnicianului italian. Mai…

- Magistratii de la Tribunalul Constanta s au pronuntat astazi in dosarul in care Radu Stefan Mazare, fostul primar al municipiului Constanta, a fost trimis in judecata alaturi de Sorina Gina Hortolomei Moscu, fost reprezentant, la data presupuselor fapte, al societatilor comerciale SC Mehmetoglu SRL,…

- Andreea Esca a crescut odata cu Pro TV-ul și așa cum postul a devenit lider de audiența și ea a devenit o femeie foarte bogata. Pe langa investițiile importante in imobiliare, prezentatoarea și-a deschis și alte afaceri, scrie Bugetul.ro. Se pare, insa, ca au aparut probleme in paradis. De…

- Informație bomba intr-un dosar greu! Dinu Pescariu scapa de dosarul Microsoft, anunța Antena3. Mai exact, Tribunalul București a decis retrimiterea dosarului la DNA dupa ce a constatat ca din dosar lipsea un aviz esențial al procurorului general. Reamintim ca pe 27 martie procurorii DNA au dispus clasarea…