Stiri pe aceeasi tema

- Pentagonul a apreciat luni ca Iranul nu a dat ordine directe de atac impotriva militarilor americani din Orientul Mijlociu, insa Casa Alba a acuzat in aceeasi zi Teheranul ca "faciliteaza activ" atacuri asupra bazelor militare ale SUA, transmit agentiile internationale de presa.Fortele americane…

- Influenceri populari in Germania ii indeamna pe tinerii musulmani la violența, relateaza publicația germana Bild , care reda și o parte din clipurile luate la vizor acum și de autoritați. In ultimele zile au avut loc mai multe incidente intre manifestanții pro-palestinieni și poliție, in urma carora…

- Forțele de Aparare ale Israelului (IDF) au anuntat joi ca au atacat din nou pozitii ale miscarii șiite libaneze Hezbollah, fara sa opere detalii. Pe de alta parte, Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO) raporteaza un atac al Israelului asupra unei poziții a forțelor militare siriene.

- Președintele preia personal diplomația americana cand viziteaza Tel Aviv. Vizita președintelui american, Joe Biden, pentru a limita criza din Orientul Mijlociu a fost aruncata in aer de o explozie la un spital din Gaza, care a ucis sute de civili palestinieni. Pe fondul acuzațiilor reciproce asupra…

- La o saptamana dupa ce a atacat Israelul cu mii de rachete și sute de militanți care au trecut granița din Fașia Gaza, Hamas continua sa se lupte cu ceea ce se spune ca este armata cea mai puternica din Orientul Mijlociu. Reuters a facut o analiza a modului in care mișcarea palestiniana a reușit in…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a lansat joi un apel catre natiunile si organizatiile „ostile” Israelului, intre care a mentionat Iranul si miscarea siita Hezbollah din Liban, sa nu profite de confruntarea dintre statul israelian si gruparea islamista Hamas si sa nu escaladeze conflictul,…

- Presedintele american, Joe Biden, a lansat un avertisment ferm la adresa Iranului, de "a avea grija" la actiunile sale in regiune, ca urmare a atacului gruparii Hamas in Israel, informeaza Rador Radio Romania.In timpul unei mese rotunde cu lideri ai comunitatii evreiesti, pe tema eforturilor administratiei…