Cel mai murdar loc din frigider. Unde pot fi descoperite bacterii mortale

Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii au descoperit tipuri de cristale nemaivazute pina acum, ascunse in mici graunțe de praf de meteorit perfect conservat. Praful a fost lasat in urma de o roca spațiala masiva care a explodat deasupra orașului Chelyabinsk, Rusia, in urma cu noua ani. La 15 februarie 2013, un asteroid cu diametrul…

- Telefoanele, mai periculoase pentru transmiterea microbilor decat scaunele de toaleta. Cele mai frecvente bacterii descoperite Telefoanele sunt mai periculoase pentru transmiterea microbilor decat scaunele de toaleta. Exista 17.000 de copii ale genelor bacteriene pe un singur telefon mobil. Conform…

- Cercetatorii au gasit 39 de fragmente de microplastic in probele de plamani prelevate in urma unei intervenții chirurgicale, la 11 din 13 pacienți. Au fost gasite 12 tipuri de plastice care se regasesc de obicei in peturi, sfori, imbracaminte și maști chirurgicale. Un specialist in aparatul respirator…

- In Antarctica au fost descoperite bacterii care contin gene ce le ofera o rezistenta naturala antibiotica si antimicrobiala si au potentialul de a se raspandi in afara regiunilor polare, potrivit oamenilor de stiinta din Chile.

- Cercetatorii fac eforturi sa afle care sunt cauzele acestei hepatite cat mai curand. La foc continuu se fac analize genomice și ale transcriptomului, la fel ca și in cazul SARS-CoV-2.Doctorul Marius Geanta, președintele Centrului pentru Inovație in Medicina, a explicat, intr-un interviu pentru ziare.com…

- Cercetatorii din Singapore au dezvoltat un bandaj inteligent care va permite medicilor sa monitorizeze ranile cronice ale pacientilor de la distanta, printr-o aplicatie, scutindu-i de o vizita potentiala la cabinetul medical. Este vorba despre un senzor purtabil, atasat la un bandaj transparent, care…

- Cercetatori au identificat cinci tipuri de bacterii care au legatura cu cancerul de prostata agresiv, potrivit unui nou studiu, relateaza miercuri dpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Cercetatorii francezi au descoperit ca „dialogul intre intestin-creier” poate inșela apetitul nostru și sa provoace unele boli, cum este obezitatea, transmite HuffPost. De fapt, nu degeaba microbiotul a fost numit „al doilea creier”. Microbiotul nostru intestinal, locul cel mai populat de bacterii din…