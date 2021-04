Stiri pe aceeasi tema

- Restricțiile de circulație, teama de infectare și carantina, dar și testele PCR de multe ori mai scumpe decat biletele de avion i-au impiedicat pe romanii din Spania sa se intoarca in țara de sarbatori. Așa ca gustul de acasa a venit la pachet.

- Intr-o apariție rara pe micul ecran, alaturi de soția, Cati,Adi Minune a povestit la Exclusiv VIP despre cantarile din pandemie, COVID,relații cu copii și cum menține vie o relație de 30 de ani cu soția lui. Pentru Adrian Minune, pandemia a adus minus la incasari, dar plus timp petrecut cu familia.…

- Bugetul alocat mielului de Paște de 50% dintre romani este cuprins intre 200 și 500 de lei, arata un sondaj al cooperativei țaranești digitala Obor21.ro. 80% dintre clienți se orienteaza in luna aprilie spre produse de miel și ied, avand o comanda medie de 310 lei, in creștere cu 30% fața…

- Carla Palamariu a cucerit juriul de la „Romanii au talent”, cu un moment de dans sportiv, in ediția de vineri seara, 9 aprilie. Inainte de a urca pe scena, tanara și-a spus povestea trista de viața Carla, in varsta de 15 ani s-a nascut in Spania, unde a locuit timp de 13 ani. Adolescenta le-a povestit…

- Dupa ce luni dimineața un comunicat a fost emis pe numele capitanului PSG-ului, Marquinhos, în care se specifica ca familia acestuia este bine dupa spargerea asupra casei sale, noi detalii ies la iveala. Presa locala susține ca tatal fotbalistului ar fi fost batut și sechestrat de hoții care i-au…

- Fostul vicepremier al Guvernului, care a studiat la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, a prezentat pe pagina sa de Facebook, în premiera, un grafic care „este mai tare decât o mie de cuvinte”, spune el. Graficul…

- Polițiștii din Sebeș l-au reținut pe un tanar care este cercetat pentru infracțiuni de lovire sau alte violențe, violența in familie, distrugere și violare de domiciliu. Barbatul și-ar fi agresat concubina, dupa care i-ar fi lovit și pe membrii familiei acesteia. La data de 22 februarie 2021, polițiștii…

- Doliu, lacrimi și durere in familia unui barbat roman care la varsta de 51 de ani a murit intr-un tragic accident rutier la Roma. Bacila Octavian Nicolae, Tavi cum ii spuneau cei care il cunoșteau, a decedat dupa ce mașina la volanul careia se afla a cazut șapte metri in gol de pe un pod, […] Source