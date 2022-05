Oligarhul rus Roman Abramovici a reușit sa vanda celebrul club de fotbal Chelsea. Todd Boehly a semnat un acord pentru a cumpara echipa londoneza pentru 4,68 de miliarde de euro. Tot ce lipseste este acordul guvernului britanic si al Premier League de a ratifica vanzarea. Banii vor ajunge intr-un cont „inghetat” Anuntat in ultimele zile […] The post Cel mai monden oligarh al lui Putin, Roman Abramovici, si-a vandut asul din maneca: a incasat aproape 5 miliarde euro first appeared on Ziarul National .