Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a anuntat ca urmeaza a fi modificat Ordinul pentru infectiile asociate activitatii medicale, iar cadrele medicale care nu sunt imunizate anti-COVID ar urma sa suporte cheltuielile testarii periodice, informeaza Agerpres."Urmeaza sa modificam Ordinul pentru infectiile…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a anuntat sambata ca „personalul medical care nu este vaccinat probabil va trebui sa se testeze periodic cu costuri suportate de persoana care se testeaza”. Nu putem obliga si nici nu este dorinta noastra sa obligam pe cineva sa se vaccineze. Dorinta noastra este…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a anuntat ca personalul medical care nu este vaccinat probabil va trebui sa se testeze periodic cu costuri suportate de persoana care se testeaza 39; 39;, informeaza Agerpres.ro. Urmeaza sa modificam Ordinul pentru infectiile asociate activitatii medicale, asa incat…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a anuntat sambata ca “personalul medical care nu este vaccinat probabil va trebui sa se testeze periodic cu costuri suportate de persoana care se testeaza”. “Urmeaza sa modificam Ordinul pentru infectiile asociate activitatii medicale, asa incat sa facem mai indezirabila…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a anuntat sambata ca "personalul medical care nu este vaccinat probabil va trebui sa se testeze periodic cu costuri suportate de persoana care se testeaza'', potrivit Agerpres. "Urmeaza sa modificam Ordinul pentru infectiile asociate activitatii medicale, asa incat…

- Kiss Fm ramane radioul numarul 1 in Romania in urma ultimelor sondaje. Conform ultimelor sondaje realizate in perioada 11 ianuarie Post-ul KISS FM este din nou numar 1! Peste doua milioane de persoane asculta zilnic KISS FM! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Medicul Adrian Marinescu anunța ca valul 3 al pandemiei nu va dura la fel de mult ca primele doua. Acesta spune ca pe masura ce numarul populației vaccinate va crește, puterea pandemiei va scadea. UE refuza categoric vaccinul Sputnik V: NU avem nevoie! ”Ce sper insa – ca in masura in care vaccinarea…

- Medicul Valeriu Gheorghița spune ca sunt 1.000 de persoane care s-au imunizat complet impotriva coronavirusului și totuși s-au imbolnavit ulterior de Covid-19. Sunt 1.000 de persoane dintr-un total de peste 700.000 care se afla in aceasta situație. Din totalul de 1.000, doar o singura persoana a dezvoltat…