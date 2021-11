Stiri pe aceeasi tema

- In județul Cluj, a fost depașit pragul de 1.000 de decese la nivelul județului. In ultimele 24 de ore, 163 de persoane s-au infectat cu COVID-19 și alți 2 au murit.Situația epidemiologica in județul Cluj se prezinta astfel: Rata incidenței pe județul Cluj : 4,12;In ultimele 24 de ore, 163 persoane…

- In ultimele 24 de ore, in județul Cluj, au murit alte 5 persoane, in urma infectarii cu COVID-19. Numarul cazurilor raportate zilnic a scazut cu 50%. Situația epidemiologica in județul Cluj se prezinta astfel: Rata incidenței pe județul Cluj : 5,48;In ultimele 24 de ore, 163 persoane au fost…

- In ultimele 24 de ore, in județul Cluj, 7 persoane și-au pierdut viața in urma infectarii cu COVID-19.Situația epidemiologica in județul Cluj se prezinta astfel: Rata incidenței pe județul Cluj : 5,98;In ultimele 24 de ore, 168 persoane au fost confirmate Covid-19 din județul Cluj;Total numar de…

- Aproape 70 la suta din cazurile de COVID-19 raportate in ultima saptamana au fost la persoane nevaccinate, se arata in analiza Institutului National de Sanatate Publica. O treime din cazurile inregistrate in prima saptamana din luna noiembrie au fost in Bucuresti si judetele Cluj, Bihor, Timis si Brasov.…

- In ultimele 24 de ore, in județul Cluj, alte 5 persoane au murit din cauza infectarii cu COVID. Situația epidemiologica in județul Cluj se prezinta astfel: Rata incidenței pe județul Cluj : 8,15;In ultimele 24 de ore, 414 persoane au fost confirmate Covid-19 din județul Cluj;Total numar de…

- Aproape 600 de cazuri noi, in județul Cluj. In ultimele 24 de ore, alte 4 persoane au decedat din cauza infectarii.Situația epidemiologica in județul Cluj se prezinta astfel: Rata incidenței pe județul Cluj : 9,40In ultimele 24 de ore, 576 persoane au fost confirmate Covid-19 din județul Cluj;Total…

- Institutul Național de Sanatate Publica din Romania a publicat pe 13 octombrie raportul saptamanal de supraveghere, din datele raportate pana pe 10 octombrie. O sinteza a raportului arata ca, in ultima saptamana: 39 % din totalul cazurilor s-au inregistrat in București, Ilfov, Timiș, Iași și Cluj 27,3…

- Institutul Național de Sanatate Publica a informat, miercuri, ca 74,7% din cazurile confirmate in saptamana 20 – 26 septembrie au fost inregistrate la persoane nevaccinate. De asemenea, 38,9% din totalul cazurilor s-au inregistrat in București, Timiș, Cluj, Ilfov și Iași. INSP puncteaza ca 92% din decesele…