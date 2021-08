Un bebeluș considerat cel mai mic din lume la naștere a fost externat dintr-un spital din Singapore dupa 13 luni de tratament intensiv. Cand s-a nascut, Kwek Yu Xuan avea doar 212 grame, cat greutatea unui mar, și 24 cm lungime. Fetița s-a nascut la mai puțin de 25 de saptamani, prin cezariana de urgența, dupa ce mama fusese diagnosticata cu tensiunea arteriala crescuta care punea in pericol viața amandurora, scrie BBC . Kwek Yu Xuan a devenit astfel cel mai mic bebeluș la naștere, recordul anterior fiind stabilit in 2018 in cazul unei alte fetițe, din SUA, care cantarea 245 de grame. Dupa ce…