- Pana la 200 de viespi au fost ucise in nord-vestul Statelor Unite, la granita cu Canada, in primul astfel de cuib gasit pe continentul nord-american, scrie The Guardian, citata de G4media. ”Viespile ucigașe” sunt periculoase pentru oameni, deoarece veninul lor este foarte toxic și poate cauza decesul.…

- Delcon, brandul belgian de mancare super premium pentru caini și pisici, recunoscut și respectat pentru calitatea garantata, este disponibil și in Romania, online (www.peticutzu.ro), in magazine specializate și...

- Contracandidatul lui Donald Trump la președinția Statelor Unite ale Americii, democratul Joe Biden, a anunțat, vineri, ca a fost testat negativ pentru noul coronavirus. Acesta a precizat ca nici soția sa, Jill, nu este infectat[, informeaza The New York Times. „Sunt bucuros sa anunț ca Jill și cu mine…

- Plantele impodobesc casa, ne aduc oxigen in incaperi și invie spațiul in care ne petrecem timpul. Deși nu ar fi o filosofie in alegerea lor, animalele de companie sunt de alta parere. Puțini știu ca multe plante conțin substanțe toxice care pot afecta organismul patrupedelor daca sunt ingerate. Plantele…

- Mike Pence se intorcea la Washington, dupa ce a sustinut un discurs la un miting de campanie a lui Donald Trump, la Gilford, New Hampshire, transmite postul CNN, citat de News.ro. Avionul Air Force Two a lovit o pasare, iar pilotul a decis sa se intoarca pe aeroportul de pe care decolase,…

- Calitatea aerului in cinci orase importante din statul american Oregon a atins recorduri negative, suprafata intregului stat fiind acoperita de o perdea de fum provenita de la incendiile de vegetatie care au cuprins aproape 2 milioane de hectare, conform autoritatilor de mediu si forestiere din acest…

- Un Boeing 767-300ER al companiei Omni Air a ramas pe pista aeroportului din Baneasa dupa ce trenul principal de aterizare din partea stanga a suferit avarii. Avionul, inmatriculat N423AX, a aterizat la ora 14:55 pe aeroportul Baneasa dupa un zbor de 5 ore și jumatate de la Kabul, Afghanistan, potrivit…

- Oficiali rusi din domeniul sanitar si-au dat vineri acordul pentru transferul in Germania a opozantului Aleksei Navalnii, care se afla in prezent in coma intr-un spital din Siberia, relateaza agentiile internationale de presa. Navalnii poate fi transportat pentru ca starea lui s-a stabilizat, a declarat…