Cel mai mare transportator de produse petroliere din Romania a livrat peste 1,1 mld. litri carburant in 2017

Stiri pe aceeasi tema

- Romania a importat produse lactate si oua in valoare de 84,8 milioane de euro, in primele doua luni din 2018, in crestere cu 4,1% fata de perioada similara a anului trecut, in timp ce exporturile s-au majorat cu 25,2%, cifrandu-se la 21,4 milioane de euro, conform datelor centralizate de Institutul…

- Aradeanul care detine drepturile asupra imaginii lui Arsenie Boca pe teritoriul Romaniei, dupa ce marca a fost inregistrata de o firma din Marea Britanie, a somat sute de societati comerciale din tara, inclusiv magazine ale cultelor religioase, dar si Manastirea Prislop, cerand sa nu mai comercializeze…

- Guvernul a rezolvat problema lipsei imunoglobulinei. Parlamentarul social-democrat botoșanean Tamara Ciofu a declarat joi ca inființarea Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate va conduce la o diminuare consistenta a prețurilor de cumparare la medicamente și produse farmaceutice, dar și…

- Unul dintre cei mai mari furnizori de produse medicale din lume, compania germana B. Braun, a inceput lucrarile la un proiect de 120 de milioane de euro realizat in Romania. Investitia este realizata intr-o comuna de langa Timisoara. La final se vor crea 250 de locuri de munca noi, pe langa cele 800…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a anuntat, sambata, la Arad, ca primele transportoare blindate produse in Elvetia, 31, vor ajunge in Romania pana la sfarsitul anului, iar alte 5 vor fi produse la Uzina Mecanica Bucuresti in acelasi interval.

- Industria petrochimica si sectorul agro-alimentar din Romania pot juca un rol important in crearea unei noi industrii bazate pe utilizarea de biomasa ca materie prima si transformarea ei in produse cu valoare adaugata, potrivit celui mai recent raport de tara elaborat de Bio-Based Industries Consortium…

- Primele semne care indicau ca ar putea fi o vacuta performanta au fost observate dupa lactatia a patra, cand Sorina ajunsese deja la 70.000 de litri de lapte. Pentru comparatie, media productiei unei vaci dintr-o ferma performata este de 15.000 – 20.000 de litri de lapte, iar o vaca obisnuita nu…

- Sorina, prima vaca care a produs 100.000 de litri de lapte, se afla la ferma din judetul Ialomita, exploatatia agricola a fermierului Nicusor Serban, informeaza agrointel.ro. Primele semne care indicau ca ar putea fi o vacuta performanta au fost observate dupa lactatia a patra, cand Sorina ajunsese…