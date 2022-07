Cel mai mare transportator aerian european, Lufthansa, intră în grevă: „Vor fi numeroase anulări şi întârzieri” Cel mai mare transportator aerian european, compania Lufthansa, intra in greva, miercuri, 27 iulie, conform unui anunț facut de unul dintre principalele sindicate ale companiei. Dupa ridicarea restricțiilor pandemiei, din aceasta primavara, numeroase companii aeriene au anulat și au avut intarzieri in zborurile programate, mult mai puține ca inainte de 2019 și cu personal insificient. […] The post Cel mai mare transportator aerian european, Lufthansa, intra in greva: „Vor fi numeroase anulari si intarzieri” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

