Cel mai mare transport Pfizer va sosi luni în România Cea mai mare tranșa de pana acum de doze Pfizer va sosi luni in țara. Este vorba despre a zecea transa de vaccin de la Pfizer BioNTech, care consta in 201.240 doze. Vaciinul va fi adus pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca si Timisoara. Transportul catre centrele de stocare este asigurat de firma producatoare, inclusiv pe […] The post Cel mai mare transport Pfizer va sosi luni in Romania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

