Cel mai mare transport de vaccinuri către România: 2,6 milioane de doze vor sosi în luna martie Medicul militar Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare a anunțat, duminica seara, la Antena 3, ca Romania va primi in luna martie 2,6 milioane de doze de vaccin produse de Pfizer, Moderna și AstraZeneca. Pfizer-BioNTech va livra catre țara noastra 1,2 milioane de doze, 230.000 de doze vor fi de la Moderna, iar de […] The post Cel mai mare transport de vaccinuri catre Romania: 2,6 milioane de doze vor sosi in luna martie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ultimele 24 de ore de vaccinare au atras atenția specialiștilor asupra reacțiilor adverse inregistrate. Vineri, in Romania s-au vaccinat peste 38.000 de persoane, dintre care 17.488 au primit prima doza de vaccin (7.379 – Pfizer, 671- Moderna și 9.438 AstraZeneca), iar 20.640 rapelul. Totalul reacțiilor…

- Potrivit datelor statistice din țara noastra, cele mai multe reacții adverse le-au inregistrat romanii care s-au imunizat cu doze de la Pfizer. Potrivit medicului Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare in Romania, 2300 de romani au semnalat reacții adverse de genul dureri de cap, febra…

- Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, a anunțat, astazi, ca in Romania au ajuns pana acum 948.149 de doze de la Pfizer și 36.000 de la Moderna. El a spus ca, dintre persoanele vaccinate cu prima doza, 79% sunt persoane vulnerabile, adica peste 65 de ani, bolnavi cronici,…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, afirma ca imunitatea data de vaccinul anti-COVID poate dura si peste un an, conform estimarilor si datelor existente in acest moment, iar anticorpii incep sa apara la 14 zile de la administrarea primei doze de ser, in cazul vaccinului…

- Romania ar putea ajunge la 10 milioane de persoane vaccinate impotriva Covid-19 in toamna. Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, estimeaza ca din a doua jumatate a lunii aprilie Romania ar putea vaccina 100.000 de persoane pe zi, iar in luna septembrie ar putea atinge un…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, estimeaza ca din doua jumatate a lunii aprilie Romania ar putea vaccina 100.000 de persoane pe zi, iar in luna septembrie ar putea atinge la un numar de 10 milioane de persoane imunizate, „chiar cu a doua doza”. Conform datelor prezentate…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghița, a recunoscut ca țara noastra a facut doar o treime din dozele primite, adica 134.000 de persoane vaccinate din cele peste 450.000 de doze primite de Romania. Medicul militar Valeriu Gheorghița a declarat ca au fost vaccinați de trei ori…

- Medicul militar Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare anticoronavirus, a lamurit, intr-o conferința de presa, problematica amanarii rapelului la vaccinul COVID, in Romania. Valeriu Gheorghița a precizat ca, la acest moment, Romania nu ia in calcul amanarea administrarii celei de-a…