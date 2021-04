Cel mai mare transport de vaccinuri anti-Covid de la Pfizer ajunge luni în România. Unde vor fi distribuite dozele Sunt 125 de cutii cu vaccinuri de la Pfizer care vor ajunge luni in țara noastra. Vorbim despre aproximativ 600.000 de vaccinuri care vor ajunge in Romania cu trei curse CARGO, pe aeroporturile din București, Cluj-Napoca și Timișoara. Aceasta este cea mai mare tranșa de vaccinuri pe care o primește țara noastra.In tot acest timp, interesul romanilor pentru imunizarea contra COVID-19 a ramas, in continuare, scazut. In momentul in care au fost deschise listele de așteptare, aproximativ 800.000 de romani s-au inscris in doar cateva zile. Acum, dupa ce mare parte dintre aceștia au fost deja notificați… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

