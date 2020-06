Stiri pe aceeasi tema

- Dovada de atașament din partea unui caine din China. Timp de patru zile, animalul și-a așteptat stapanul pe podul Yangtze, din Wuhan, dupa ce l-a privit cum se sinucide, informeaza Daily Mail. Devotamentul cainelui a atins inimile a mii de oameni din intreaga lume, dupa ce mai multe fotografii au aparut…

- Administrația de stat din China nu permite difuzarea nici unei imagini cu persoane tatuaje sau care au piercing-uri, ”pentru a menține valorile socialiste și pentru a evita poluarea spirituala”. Directiva e valabila pentru presa audio video, dar și pentru cinematografie, scrie ziarul spaniol ”As”.Televiziunea…

- Marea Britanie nu mai ia in considerare cifrele mortalitatii din China in comparatiile pe care le face intre tari pentru a evalua strategia sa de raspuns la pandemie, intrucat are indoieli asupra datelor transmise de aceasta tara, relateaza Daily Mail.

- Coronavirusul nu ține cont de nimeni și de nimic. Un tanar tata in varsta de doar 32 de ani a fost rapus de virusul ucigaș din China, lasandu-și in urma soția și copiii sfașiați de durere. Inainte sa moara, barbatul le-a scris un mesaj de adio sfașietor, mulțumindu-le pentru toate clipele de bucurie…

- Iustin Liuba, unul dintre cei mai apreciați jurnaliști romani, a murit rapus de virusul ucigaș din China. Anunțul a fost facut de catre Casa Regala, acesta fiind unul dintre apropiații familiei. Iustin Liuba ar fi implinit in luna iunie 96 de ani. Potrivit informațiilor oferite de Familia…

- Un adolescent chinez,care studia‎za in Marea Britanie, a devenit prima persoana care aduce noul coronavirus inapoi in Wuhan, orasul unde a fost declansata pandemia COVID-19. Baiatul de 16 ani reprezinta primul caz „importat” de coronavirus din Wuhan, sustin autoritatile locale, citate de Daily Mail.Adolescentul,…

- Polestar, brandul de performanța al Volvo, a inceput producția modelului Polestar 2, un sedan electric ce vrea sa rivalizeze cu Tesla Model 3. Producția este realizata in China, la uzina din Luqiao, ce este deținuta de Grupul Geely și operata de Volvo. Polestar 2 este primul model electric produs de…

- Numarul de decese a fost ieri 3.405, cel mai mare din lume, in ciuda eforturilor valoroase ale medicilor de a tine in viața victimele bolnave ale virusului. Citeste si: Maria asigura masa medicilor italieni care trateaza pacienti de coronavirus: "Voi continua atat timp cat voi avea putere"…