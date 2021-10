Cel mai mare spital din sud-est, dotat cu un aparat rar pentru fragmentarea pietrelor la rinichi

Stiri pe aceeasi tema

- Un echipament ultraperformant pentru fragmentarea pietrelor la rinichi a fost achiziționat pentru Spitalul Județean din Galați. Este unul dintre puținele aparate din țara care sparge calculii renali cu ajutorul undelor ultrasonice de energie inalta. Specialiștii susțin ca aproape 90% dintre…

- Un nou focar de COVID-19 a fost depistat la o sectie medicala din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta ‘Sf. Andrei’ din Galati, dupa ce alte sase astfel de focare au fost confirmate in ultima perioada in unitatea medicala, informeaza, vineri, Directia de Sanatate Publica (DSP) Galati. Potrivit sursei…

- Peste 20 de milioane de lei, din fonduri europene, vor fi folositi pentru a construi de la zero cladiri noi pentru ambulatoriile de specialitate de la Spitalul Judetean de Urgenta si Spitalul TBC din Galati.

- Consiliul Judetean (CJ) Galati a achizitionat un sistem modern de toracoscopie video-asistata pentru sectia de chirurgie toracica din cadrul Spitalului Judetean, informeaza, marti, Biroul de presa al institutiei. Potrivit sursei citate, echipamentul medical ultraperformant a costat 350.000 lei, fonduri…

- Portarul celor de la Sporting Liești, Cosmin Vadeanu, a suferit o accidentare grava in meciul de azi cu Metalul Buzau, scor final 1-0, in Liga 3. Vadeanu a fost lovit cu piciorul in cap de un adversar și și-a pierdut cunoștința. A intervenit ambulanța și a fost chemat și un elicopter SMURD. Sportivul…

- Trei persoane din judetul Galati au ajuns la Spitalul Judetean, dupa ce a fost ranite intr-un accident rutier petrecut, vineri, pe DN 26, in care au fost implicate cinci autoturisme, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, accidentul…

