Stiri pe aceeasi tema

- Muncitor I bucatarie – Gradinița cu program prelungit „Alexandrina Simionescu Ghica” din Targoviște, județul Dambovița Ingrijitor și fochist (1 post) Post-ul DAMBOVIȚA: Mai multe posturi in sistemul bugetar, scoase la concurs in județ apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Mai multe instituții publice din județ au scos la concurs, in aceasta perioada, diferite funcții adresate persoanelor cu studii superioare, dar și celor cu studii medii. In total sunt disponbile 28 de joburi care pot fi ocupate doar prin concurs. Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului…

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Teleorman organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a 9 posturi vacante, si anume: infirmier la Centrul de ingrijire și asistența Videle din cadrul Complexului de Servicii pentru persoana adulta cu handicap…

- ■ patru instante din judet cauta presedinti sau vicepresedinti ■ in total, sint libere cinci posturi de conducere la judecatoriile din Piatra Neamt, Tirgu Neamt, Roman si Bicaz ■ Patru din cele cinci instante din judeul Neamt nu au tituluari pe posturile de conducere si se cauta cinci magistrati dornici…

- Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” din comuna Runcu, județul Gorj organizeaza, in aceasta perioada, concurs pentru ocuparea a trei funcții de șef la Secția Pneumologie I, la Secție Pneumologie II și la Secție Pneumologie III. Pentru a se inscrie la concurs, doritorii trebuie…

- Situația de la spitalul din Saveni, acolo unde primarul din Vorniceni a murit intrucat unitatea nu avea personal specializat, a intrat in atenția administrației de la județ. Nu mai puțin de trei posturi de medic sunt scoase acum la concurs.

- Nu mai putin de 11 posturi contractuale sunt scoase la concurs in aceasta perioada de Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Salaj. Este vorba despre: un post de educator, cu studii superioare cu diploma de licența in domeniul socio-uman la Complexul de Servicii Sociale…

- Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Teleorman iși completeaza schema de personal, in acest ses organizand concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a trei posturi de asistent registrator principal debutant, in cadrul Serviciului Publicitate Imobiliara. Doua din posturi sunt in cadrul…