Cel mai mare spital de psihiatrie e paralizat: focar de Covid-19 la Săpoca Exista peste 50 de cazuri Covid-19 la cel mai mare spital de psihiatrie și masuri de siguranța din țara, Sapoca, din județul Buzau. Printre bolnavi exista pacienți și cadre medicale din secția exterioara Ojasca. Conducerea spitalului spune ca de vina ar fi supraaglomerarea din unitatea spitaliceasca. Primul bolnav de covid-19 de la Ojasca a avut simptome la sfarșitul saptamanii trecute. I s-au recoltat probe, a ieșit pozitiv. Au fost testați rapid ceilalți pacienți de pe același palier, plus personalul medical. 42 dintre pacienți și 9 cadre medicale aveau deja covid 19. Un pacient cu… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

