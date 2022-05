Stiri pe aceeasi tema

- CATEDRAL, cel mai amplu festival de muzica și arte vizuale care se lanseaza in Romania dupa doi ani de pandemie, va avea loc la Iași, in perioada 20 mai – 21 mai 2022. Gradinile Palas și toate terasele și restaurantele din zona Palas vor avea, in timpul concertelor, accesul restricționat publicului…

- CATEDRAL, cel mai amplu festival de muzica si arte vizuale care se lanseaza in Romania dupa doi ani de pandemie, va avea loc la Iasi, in perioada 20 mai – 21 mai 2022, in ansamblul mixt Palas. Accesul in gradina Palas, perimetrul in care se va desfasura evenimentul, va fi permis, in aceasta perioada,…

- Romanian Creative Week (RCW) 2022 a fost prezentat, in premiera, marți, 3 mai, in cadrul unei ample conferințe de presa organizate de Primaria Municipiului Iași, la care au participat primarul Mihai Chirica, precum și mai mulți reprezentanți ai RCW.

- In perioada 20-30 mai 2022, la Iasi, se va desfasura cea de a doua editie a Romanian Creative Week. In acest an, vor fi 12 expozitii organizate fata de patru cat au fost in urma cu un an si vor fi prezenti 800 de artisti din toata lumea. Organizatorul evenimentului, Irina Schrotter, a subliniat ca supriza…

- Opera din Iași se pregatește sa ne prezinte miercuri, 4 mai, un spectacol Don Giovanni sub bagheta unuia dintre cei mai importanți dirijori ai lumii, de mai multe ori invitat la București, la pupitrul orchestrelor locale sau in Festivalul Enescu. Va spun imediat mai multe despre maestrul JIN WANG. Inainte…

- Romanian Creative Week (RCW), cel mai important eveniment dedicat industriilor creative romanești, anunța una dintre expozițiile-etalon ale celei de-a doua ediții, programata la Iași in perioada 20 ndash; 30 mai 2022.

- Dupa ce a fascinat publicul din Cluj-Napoca și din Iași, Museum of the Moon a ajuns vineri in Timișoara, in parcul din ansamblul mixt Iulius Town. Pentru fiecare trecator Luna va spune o alta poveste și va aduce cea mai personala și apropiata intalnire cu fabulosul corp ceresc. Creația artistului britanic…