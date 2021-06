Stiri pe aceeasi tema

- De 1 iunie, distracția atinge cote maxime in Iulius Town, la Energy Kids Family Center Timișoara, un concept unic in Romania. Personaje animate, jocuri interactive, jumping park, perete de cațarat și multe alte activitați ii așteapta pe copii la inaugurarea celui mai mare loc de joaca interior din Romania.…

- La data de 1 iunie, Ziua Copilului este aniversata pe Film Now cu o premiera TV in Romania, care hranește pofta de aventura și de visare: Yeti – Omul Zapezilor/ Abominable (2019). Yi (Chloe Bennet) este o adolescenta care gasește ascuns, pe acoperișul casei sale, un ”mic” Yeti. Mic doar ca varsta, deoarece…

- Romania este a 11-a tara care poate spune ca a trimis un om in Cosmos. Dumitru Prunariu a intrat intr-o categorie exclusivista, care nici pana astazi nu are mai mult de 580 de membri cosmonauti.

- ADVERTORIAL. Arta, sub multe forme inedite, va anima Iulius Gardens, in acest weekend. Check Art Spring Days aduce razele soarelui de primavara in inima verde a Iulius Town, cu ajutorul statuilor vivante, mimilor, bufonilor și marionetelor gigant. Vino sa vezi cum se impletesc arta, natura și buna dispoziție!

- Romania va fi cea de-a doua țara din UE care vrea sa-și lanseze propriul satelit. Astfel, primul satelit romanesc ar urma sa fie lansat in iunie din zona Marii Negre. Satelitul va fi lansat la bordul unei rachete proiectate și fabricate exclusiv in țara. Prin implicarea sa in lansarea primului satelit…

- Centru multifuncțional, blocuri de locuințe sociale, teren de sport și spațiu de joaca in cartierul Gheorghe Șincai din Alba Iulia: Anunțul lui Gabriel Pleșa de Ziua Internaționala a Romilor Au talent și se incapațaneaza sa pastreze și sa duca mai departe meserii aproape uitate. Au muzica in sange și…

- ADVERTORIAL. De curand, portofoliul de branduri al Iulius Town a fost completat de My-K, retailer din industria de cosmetice coreene premium. Pasionații de beauty și skin-care au la dispoziție o gama variata de maști faciale, produse de make-up și pentru ingrijirea pielii și a parului, de la branduri…