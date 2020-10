Stiri pe aceeasi tema

- Firma americana Palantir, care dezvolta software-uri pentru agentiile guvernamentale si marile companii americane, a fost evaluata la 15,8 miliarde de dolari înainte de listarea la bursa, scrie Reuters.Citeste continuarea pe StartupCafe.ro

- Cea mai mare platforma de comert online din Polonia, Allegro, spera sa obtina 8,1 miliarde de zloti (2,1 miliarde de dolari) in urma viitoarei Oferte Publice Initiale (IPO) la Bursa de la Varsovia, conform prospectului emisiunii publicat marti de companie, transmite DPA potrivit Agerpres. Firma va…

- Singurul unicorn românesc UiPath se afla în discutii discuții cu mai multe institutii bancare de investitii pentru pregatirea ofertei publice initiale la bursa din New York, ce ar urma sa aiba loc în 2021. Aceasta listare i-ar aduce o evaluare de peste 15 miliarde de dolari, scrie…

- Polonia vrea sa accelereze renuntarea la carbune si are in vedere cheltuieli de miliarde de dolari pentru a investi in energia regenerabila si nucleara, in vederea rezolvarii dificultatilor provocate de schimbarile climatice si asigurarea unor surse stabile de alimentare cu energie, a anuntat luni…

- ​Compania de explorari spațiale SpaceX, condusa de miliardarul Elon Musk, a obținut o noua investiție, de 1,9 miliarde de dolari, potrivit unui document prezentat marți de Reuters. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- Compania chineza de inteligența artificiala Shanghai Zhizhen Intelligent Network Technology , cunoscuta și sub numele de Xiao-i da în judecata Apple pentru ca tehnologia folosita la dezvoltarea Siri ar încalca brevetele sale si cere despagubiri de 1,43 miliarde dolari, scrie Reuters.Citeste…

- Autoritatea de Concurenta din Polonia (UOKiK) a anuntat luni ca a amendat grupul rus Gazprom cu 213 milioane zloti (57 milioane de dolari) din cauza lipsei de cooperare privind lucrarile la proiectul Nord Stream 2, transmite Reuters potrivit Agerpres. Gazoductul Nord Stream 2 reprezinta o investitie…