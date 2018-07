Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai mare show aerian din Romania - Bucharest International Air Show & General Aviation Exhibition se desfasoara sambata, pe Aeroportul International Bucuresti Baneasa -„Aurel Vlaicu” si la Romaero, 150 de aeronave civile si militare fiind prezente in evolutii aeriene si expuse la sol, laeveniment…

- Liceenii din toata țara de la profilul Uman au dat ieri proba la istorie la Bacalaureat 2018 . La Liceul Teoretic ”Constantin Brancoveanu” din București, printre absolvenții de clasa a XII-a l-am gasit și pe Albert N’gatse. A ieșit de la examenul la istorie foarte relaxat, bucuros ca a știut toate subiectele.…

- Elita aviatiei militare si civile din Romania si-a dat intalnire, sambata, la Boboc Air Show - BOBAS 2018, miting aviatic organizat de Scoala de aplicatie pentru fortele aeriene "Aurel Vlaicu" de la Boboc, la care au participat, potrivit organizatorilor, aproape 10.000 de persoane. Alaturi de pilotii…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, sustine ca se va intalni cu delegatia Comisiei de la Venetia, aflata luni si marti in Romania, daca va fi solicitat in acest sens. "Nu am in...

- Timp de cinci zile, Politia Romana si Ambasada Statelor Unite ale Americii au organizat, la Bucuresti, un program regional de pregatire cu tema "Rutele proliferarii". Acesta s a adresat agentiilor guvernamentale cu responsabilitate in identificarea si destructurarea retelelor de proliferare a armelor…