- Saptamana aceasta, OMS a indicat faptul ca aceasta misiune internationala va merge in China in ianuarie, fara a da mai multe detalii despre locurile pe care le vor vizita, nici despre data sosirii lor, scrie News.ro. SURSE: Scandal in PNL. Orban e acuzat ca a cedat ministerele importante; liberalii,…

- Chiar daca a trecut ceva timp de cand a facut parte din cadrul emisiunii „Chefi la Cuțite”, Daniel Ardelean demonstreaza ca iși urmeaza visul in continuare. Fostul concurent a devenit bucatar pentru oamenii strazii din Baia Mare și le gatește nevoiașilor in fiecare zi.

- Persoanele fara adapost din Sectorul 5 au fost luate de pe strada, in noaptea de sambata spre duminica, și duse in centrele sociale. Autoritațile au constatat ca locurile pentru astfel de cazuri sociale sunt puține, dar și faptul ca persoanele fara adapost refuza sa ramana in centrele de ingrijire.…

- Zeci de romani au fost tepuiti de doi escroci din Sinaia care au reusit in cateva luni sa stranga o mica avere printr-un simplu mesaj postat pe site-urile de anunturi. Sarlatania merge ca pe roate, iar politia si procurorii nu o pot opri. Cei doi escroci din Sinaia profita de apetenta romanilor de a-si…

- O sa te duci pe jos acasa! Moldovenii din Berlin, condiționați sa voteze pentru Maia Sandu Tot mai multe materiale video, care demonstreaza ca in Diaspora sint corupți alegatorii, apar pe internet. Astfel, in Berlin, Germania, un tinar a filmat decusația cu șoferul de microbuz, care a transportat alergatorii…

- Puiul din Europa vandut in supermarketuri cu prețuri reduse prezinta riscuri pentru sanatatea umana, potrivit Digi24, care prezinta un studiu realizat de ONG-ul Germanwatch. Potrivit sursei citate, in raport se arata ca au fost gasite niveluri ridicate de superbacterii rezistente la antibiotice in puiul…

- Cristian Tudor Popescu a vorbit despre nevoia de libertate și a dat ca exemplu Romania, Polonia și Germania, argumentand ca aceasta nevoie vine din faptul ca cetațenii acestor state au fost privați de aceasta vreme de zeci de ani. „Sa ne gandim, vorbim de Germania, Polonia, Romania, sunt 3…

- Pentru Viviana Radoi nimic nu poate sta in fața placerilor! Nici macar legea! Soția lui Mirel a demonstrat ca platește oricat pentru a-și indeplini dorințele, scoțand bani grei din portofel, insa nu da niciun leu pentru oamenii strazii. Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro stau marturie!