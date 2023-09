Stiri pe aceeasi tema

- Au trecut doua luni de cand Tzanca Uraganu a devenit tata pentru a treia oara. Iubita lui, Alina Marymar, i-a mai oferit o fetița, iar manelistul e cel mai fericit barbat. In exclusivitate pentru Spynews.ro, partenera de viața a cantarețului ne spune cand vor face și botezul celei mici. Evenimentul…

- Tatal Robertei, tanara care a murit in urma accidentului provocat de un șofer drogat a facut un gest de-a dreptul emoționant. Familia tinerei a decis sa planteze un mar in locul in care s-a produs tragedia. Pomul nu este ales intamplator și are o semnificație aparte. Gest simbolic facut de tatal Robertei…

- Florin Salam le-a marturisit fanilor ca iși dorește sa aloce mai mult timp familiei, dupa o perioada in care a fost mai degraba absent. Manelistul le-a transmis și un mesaj fanilor, incurajandu-i sa fie aproape de cei dragi și ca banii nu pot cumpara timpul pierdut.

- Catalin Moroșanu a incercat sa ii schimbe total viața lui Sergiu Ciobotariu, un tata care a mers calare 40 de kilometri pentru a fi alaturi de soție și copilul nou-nascut. Se intampla in primavara anului 2020, iar sportivul a facut tot posibilul sa ii schimbe viața familiei tanarului. Din pacate, gestul…

- Nicola și Mihai Alexandru au pus punct casniciei in 2007. La 16 ani de cand au luat-o pe drumuri separate, artista a vorbit despre relația cu acesta, dar și despre cum se ințelege cu viitoare soție a fostului soț.Nicola și Mihai Alexandru au ramas in relații bune pentru copiii lor, Maria și Jonathan,…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca ii e foarte clar ca, in calitate de ministru Gabriela Firea nu are nicio legatura directa cu ”azilele groazei”. El a spus ca Firea s-a retras „voluntar”. „Am avut astazi o discuție la Guvern cu doamna ministru Gabriela Firea pe tema ”azilelor groazei”. Imi este…

- Matteo e un familist convins! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins imagini care dovedesc ca artistul pune familia pe primul plan și se bucura de fiecare clipa petrecuta in compania iubitei și fiicei lui.

- Horoscop iulie 2023 Cristina Demetrescu. Ce se intampla in viața Berbecilor. Cristina Demetrescu a prezentat horoscopul pentru luna iulie 2023. In viața anumitor zodii, banii sunt pe primul loc, dar și rezolvarea de probleme. Cristina Demetrescu spune ca luna iulie 2023 aduce niște schimbari referitoare…