Cel mai mare regret al lui Florin Cîțu. Ce și-ar fi dorit să facă dacă rămânea premier Florin Cițu a ramas cu un regret. Fostul premier nu a reușit sa faca ce și-a propus, iar aceste ganduri inca il batuie. Florin Citu a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca anul trecut a fost cel mai bun din punct de vedere economic din istoria Romaniei. Pe de alta parte, regretul ca nu a facut toate reformele propuse inca il macina. „E important sa stim exact situatia reala. Eu stiu ca de foarte multe ori se spune ca oficiali cumva nu vina sa spuna intotdeauna situatia cum este ea, sa nu sperim oamenii. Si nu despre asta este vorba. Eu cred ca e bine sa stim toate scenariile si in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

