Cel mai mare regret al lui Dacian Cioloș după patru luni la șefia USR . "Nu știu dacă a fost greșeala mea sau altceva" ​La o zi dupa demisia de la șefia USR, Dacian Cioloș spune ca regretul sau este ca în patru luni cât a condus partidul nu a reușit sa ajunga în filiale și nici sa aiba &"un dialog sincer&" cu Biroul Național. El spune ca USR trebuie sa faca rapid un Congres în care sa se clarifice lucruri de organizare interna.



&"Cel mai mare regret este ca nu am apicat sa merg sa dicut cu colegii din filiale și ca n-am reușit sa leg un dialog sincer cu colegii din Biroul Național dincolo de falia asta de tabere sau echipe. Votul acela 14-11, 14-11 pe foarte multe lucruri ma urmarește… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

