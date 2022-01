Stiri pe aceeasi tema

- Alexandra Stan a trecut peste divorț și a continuat sa creada in dragoste. Vedeta traiește din nou fiorii iubirii, iar fanii spera sa-și fi gasit de aceasta data jumatatea mult așteptata. Cine este nou partener al celebrei soliste? Detalii despre noul iubit al Alexandrei Stan Alexandra Stan a afirmat…

- Loredana Groza și-a prelungit vacanța de iarna, așa ca vedeta se bucura pe cinste de o vacanța la munte in compania caștigatorului X Factor, Nick Casciaro. Cantareața a postat o serie de videoclipuri de pe partie și se distreaza de minune alaturi de prietenii ei apropiați.

- Anda Adam pare cea mai fericita femeie din lume alaturi de logodnicul ei, Yosif Eudor Mohaci. Frumoasa vedeta pare ca a uitat de scandalul in care a fost implicata la Poiana Brașov, iar acum se bucura de vacanța. Cantareața a postat o fotografie alaturi de iubitul ei și cu siguranța ca blondina nu mai…

- Clipe șocante pentru Ana Cristina Carstea! Mama interpretei de muzica populara s-a rostogolit cu mașina de patru ori, iar aceasta a scapat ca prin minune. Vedeta a marturisit in exclusivitate la Antena Stars despre cumplitul accident care avut loc in urma cu o saptamana.

- Andreea Banica este una dintre cele mai cunoscute cantarețe din Romania. De-a lungul timpului, vedeta a demonstrat ca este o adevarata luptatoare și poate sa depașeasca orice moment dureros din viața ei. Puțini fani știu ca vedeta a trecut printr-o adevarata drama. Andreea Banica, dezvaluiri cutremuratoare.…

- Andreea Banica a ajuns ieri la spital, pe perfuzii, dupa ce nu s-a simțit deloc bine. Soțul artistei, Lucian Mitrea, a facut primele declarații despre starea de sanatate a acesteia. Vedeta a ingrijorat pe toata lumea dupa ce ieri a postat pe una dintre rețelele de socializare o imagine de la spital,…

- Andreea Banica a trait momente ingrozitoare in aeroport. Vedeta a povestit ce s-a intamplat cand a ajuns pe aeroportul din Egipt, acolo unde și-a petrecut vacanța. Andreea Banica a trecut prin momente de groaza Cantareața a fost in vacanța in Egipt, dar o intamplare petrecuta pe aeroport a lasat-o cu…

- Cea mai recenta vacanța a Andreei Banica s-a iincheiat intr-un mod groaznic pentru vedeta. Experiența de la aeroportul din egipt de la care a luat zborul catre Romania a facut-o pe artista sa nu-și mai doreasca sa viziteze aceasta țara. Vedeta a povestit prin ce a trecut pe InstaStory.