Cel mai mare proiect financiar din istoria UE a ajuns la votul final. Europarlamentarii decid soarta a 672 de miliarde de euro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Azi e o zi istorica pentru Europa. Se da votul final in Plenul Parlamentului European pe Mecanismul de Redresare si Rezilienta, cel mai mare instrument financiar al Uniunii Europene din istorie, cu un buget de 672,5 miliarde de euro, care va fi disponibil statelor membre pentru a recupera decalajele…

- ”Azi e o zi istorica pentru Europa. Se da votul final in Plenul Parlamentului European pe Mecanismul de Redresare si Rezilienta, cel mai mare instrument financiar al Uniunii Europene din istorie, cu un buget de 672,5 miliarde de euro, care va fi disponibil statelor membre pentru a recupera decalajele…

- Cabinetul Cițu iși propune finalizarea elaborarii Planul Național de Relansare și Reziliența in urma dezbaterilor publice și interguvernamentale și a consultarilor cu Comisia Europeana și Administrația Prezidențiala și actualizarea acestuia cu observațiile primite. In elaborarea documentului final se…

- Ministerul Fondurilor Europene a elaborat, recent, Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), un document strategic structurat pe 12 domenii considerate prioritare. PNRR prevede investitii si reforme in diferite sectoare de activitate și propune un buget de 30,44 miliarde euro (prețuri din 2018).…

- Pentru ca avem o oportunitate istorica: 80 miliarde euro pentru dezvoltarea Romaniei și investiții in anii ce vin. Pentru ca am rupt zagazurile neputinței și, in acest an, in ciuda crizei, am aratat deja ca se poate. Și pentru ca, dupa 6 decembrie, avem patru ani fara alegeri, in care un guvern liberal…

- Pentru ca avem o oportunitate istorica: 80 miliarde euro pentru dezvoltarea României și investiții în anii ce vin. Pentru ca am rupt zagazurile neputinței și, în acest an, în ciuda crizei, am aratat deja ca se poate. Și pentru ca, dupa 6 decembrie, avem patru ani fara alegeri,…

- „Astazi (luni - n.r.), 23 noiembrie 2020, Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a publicat pe site Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), dar in mod inexplicabil l-a retras dupa doar cateva ore. Expertii USR-PLUS au analizat propunerile din acest plan si trag un semnal de alarma. Draftul…

- Negociatorii Parlamentului European (PE) și președinția germana a Consiliului UE (care a negociat in numele statelor membre ale UE) au ajuns marți la un acord privind detaliile cadrului bugetar multianual 2021-2027, incheiand o etapa cruciala pentru activarea pachetului de relansare de 1.800 miliarde…