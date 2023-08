Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana exercita presiune asupra marilor poluatori ai lumii de a-și reduce rapid propriile emisii, in timp ce se confrunta cu dificultați interne in stabilirea obiectivelor climatice. Oficialii din Bruxelles au dezvaluit pentru Financial Times ca doresc sa implice și economii mari, cum ar…

- Cel mai mare producator de dispozitive electronice pe baza de contract din lume a semnat anul trecut un acord cu Vedanta pentru a infiinta fabrici de productie de semiconductori si ecrane in statul de origine al lui Modi, Gujarat. ”Foxconn a hotarat ca nu va merge mai departe in privinta companiei mixte…

- Financial Times: SUA si China continua discutiile pe teme comerciale, in pofida tensiunilor bilaterale. Emisarul Administratiei Joseph Biden pentru Comert, Katherine Tai, s-a intalnit cu ministrul chinez al Comertului, Wang Wentao, pentru discutii in sensul depasirii disputelor economice si comerciale,…

- Romania, dar si Europa, au pierdut batalia cu China pe anumite segmente, cum ar fi productia de baterii, insa incercam sa recuperam acest decalaj, a afirmat, joi, ministrul Economiei, Florin Spataru, la o conferinta."Spuneati foarte bine de acea provocare, China. Cum reusim sa avem o abordare echilibrata…

- Studiu: Schimbarile climatice genereaza riscul unor valuri de caldura extrema in Asia. Schimbarile climatice au generat valuri de caldura extrema, precum cele care au afectat Bangladesh, India, Laos si Thailanda in aprilie, cu o probabilitate de cel putin 30 de ori mai mare, conform unei analize…

- Exporturile de petrol ale Rusiei au crescut la cel mai ridicat nivel de cand trupele lui Vladimir Putin au invadat Ucraina, in urma cu mai bine de un an, potrivit unui raport al Agentiei Internationale pentru Energie (AIE), citat de CNN. In aprilie, Rusia a exportat 8,3 milioane de barili pe zi de titei…

